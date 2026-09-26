Kevyn bajo presión: Granjeros suplican a “Bicolor” salir de la tabla de nominados y exponen sus razones

Por primera vez en La Granja VIP se dio la oportunidad a los nominados de tratar de convencer a quien tiene el poder de la Salvación que esta semana es Kevyn Contreras Bicolor.

Cada uno se acercó al comediante para darle las razones por las cuales consideran que merecen permanecer en La Granja VIP.

La primera fue Azalia Ojeda quien le recordó que nadie los nominó y terminaron en la tabla por un error que cometieron, por ello, le pidió sacarla de la lista para no entrar en problemas con el resto de las personas que sí fueron nominadas por el público o por alguno de los Granjeros.

La otra opción que le dio fue salvar a Kenny porque considera que, por su edad, quizá no tenga otra oportunidad de estar en un reality y le está yendo muy bien.

Más tarde fue el turno de Kenny quien le dijo que es su mejor opción porque siempre conviven y se ríen, ambos son divertidos y se han desvelado juntos. Además le advirtió que si no la salva toda La Granja se le va a echar encima.

Kevyn le preguntó qué le ofrecerá al público si se queda y la rockera fue honesta, le dijo que seguirá siendo auténtica y que no va a cambiar nada, seguirá siendo "una señora grosera".

La última en pasar fue Manelyk González quien llegó a negociar. Le ofreció a la Bebeshita, en refrencia al romance incipiente que protagonizan y agregó que es la única que puede hacer que su grupo lo acepte.

La reina de los realities le dijo que no es una mentirosa y que si quieren ver su corazón y conocerla mejor debe sacarla de la tabla.

Julio Camejo pidió a Bicolor que no lo salve

A pesar de que la dinámica consistía en explicar las razones por las que Bicolor debería salvarlos, Julio Camejo le dijo que su nominación no es negociable y considera que se tiene que hacer responsable de su error.

Cabe recordar que la mayoría de los Granjeros le echó tierra para impedirle pelear por su salvación luego de que se diera a conocer que había acusado falsamente a Ivonne Montero de maltratar a una vaca.

Tras la situación Camejo le dijo a Kevyn que pedirle que lo salve iría en contra de sus principios y valores. Rompió en llanto y le pidió que no lo saque de la tabla de nominados ya que quiere enfrentarse el domingo al juicio del público.

Sin embargo, el comediante señaló que el actor no lo decepcionó sino que le dio una gran lección.