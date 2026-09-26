El arrollador éxito de la película de animación K-Pop: Demon Hunters ha transformado por completo las tendencias de las fiestas infantiles. Conoce cómo decorar un pastel de Rumi para celebrar tu cumpleaños.

Dentro de la agrupación, la carismática Rumi es la favorita absoluta de las niñas gracias a su perfecta dualidad entre dulzura y valentía. Plasmar su diseño en el pastel principal es el secreto para coronar una celebración inolvidable.

Noticias Yucatán del 25 de septiembre 2026

5 ideas para decorar un pastel de Rumi de las Guerreras K-Pop

Diseñar un pastel temático te permite experimentar con una paleta de colores vibrantes que combinan el rosa pastel y fucsia con el negro mate y acabados metalizados.

A continuación, te compartimos 5 ideas originales desarrolladas paso a paso para decorar tu pastel de Rumi con el máximo estilo:

Pastel Girl Crush en rosa y negro

Ideas de decoración de pasteles de Rumi de las Guerreras K-Pop|Pinterest

Hornea un pastel de dos pisos y cúbrelo por completo con una capa lisa de fondant negro mate. Para el piso superior, crea un efecto de goteo utilizando chocolate blanco teñido de rosa fucsia brillante, dejando que las gotas caigan de forma asimétrica por los costados.

Pastel de betún texturizado

Los mejores diseños de pasteles de las Guerreras K-Pop|Pinterest

Cubre el pastel con un degradado de tonos rosa pastel que vaya desde un tono muy suave en la base hasta un rosa chicle en la parte superior, utilizando una espátula de repostería para dejar una textura ondulada que simule movimiento.

Diseño metaverso futurista

Ideas de pastel de Rumi de las Guerreras K-Pop|Pinteres

Cubre la superficie con un alisado perfecto de betún gris o negro. Utiliza un aerógrafo de repostería o colorantes en gel de alta concentración para pintar líneas delgadas y abstractas en tonos azul aqua neón y morado brillante.

Pastel de capas en photocards comestibles

Ideas de diseños de pasteles de las Guerreras K-Pop|Pinterest

Prepara un pastel de un solo piso alto y cúbrelo con betún blanco impecable. Recorta las imágenes en forma de rectángulos perfectos para simular las tarjetas de colección reales y pégalas alrededor del contorno del pastel.

Estilo urbano streetwear con parches de fomi moldeable

Ideas de pasteles de Rumi de las Guerreras K-Pop|Pinterest

Forra el pastel con fondant blanco y simula costuras de mezclilla utilizando fomi moldeable comestible para crear pequeños dijes, audífonos de diadema miniatura y estrellas con relieve.

