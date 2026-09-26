OFICIAL: Este es el presupuesto final para la cuarta semana; estas son cada una de las faltas que restaron dinero a los Granjeros

Los Granjeros pudieron respirar. Para la cuarta semana el Tío Pepe dio su veredicto y si bien les dejó en claro que sus errores les seguirán costando dinero, reconoció su esfuerzo con un presupuesto más alto que la semana anterior.

Cada semana los participantes pueden acceder a un máximo de 50 mil pesos. Sin embargo, ello depende de su desempeño y, por esa razón, para la siguiente semana únicamente les autorizó un presupuesto de 45 mil pesos.

Aunque todos se emocionaron y celebraron, Adal Ramones les hizo ver que, por una serie de errores que cometieron, como que los Peones comieran algo que no les cortrespondía o el que varios no respetaran la dinámica de ley del hielo, solo podrán acceder a 33 mil 889 pesos.

Más allá de lo anterior, el Tío Pepe les explicó cuáles fueron sus aciertos. Les comentó que el trabajo ha mejorado mucho, que se nota la atención y el compromiso que tienen hacia los animales y han aprendido poco a poco las responsabilidades que implica La Granja.

Pero también expresó los errores y principalmente señaló al Capataz. En su opinión Mono Osuna no se comprometió con el trabajo del resto, no entendió que su labor no era solo repartir tareas y dar indicaciones sino entregarse y hacer lo mismo que sus compañeros.

Otro error es que se duplicaron labores debido al compañerismo que en ocasiones les afectó y no les permitió enfocarse en las tareas que a cada quien le fueron asignadas.

El presupuesto disminuyó en 10 mil pesos por culpa de Kevyn Bicolor y los Granjeros no lo saben

Aunque se les autoriza un presupuesto semanal, si los Granjeros cometan algún tipo de error y rompen las reglas, enfrentan multas y esta semana la reducción fue de más de diez mil pesos, en parte, por culpa de Keyin Bicolor.

Y es que el comediante aceptó un trato con Adal Ramones. A cambio de la baja de presupuesto, de información y chismes, podría gozar de una cena exclusiva en el entrevistadero, sin que el resto de los participantes lo supieran.

