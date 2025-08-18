Detienen a influencer Tatiana Martínez mientras hacía un en vivo

Tatiana Martínez es una reconocida influencer colombiana, quien en sus redes sociales alertaba a los usuarios ante la presencia de redadas, permitiendo que los inmigrantes pudieran evitarlos y protegerse de las autoridades estadounidenses.

Recientemente, mientras realizaba uno de sus “en vivo”, fue detenido por el personal de ICE, situación que fue grabada por varios testigos que estaban en la zona. Un momento que ha dejado a todos los seguidores e internautas sorprendidos por la forma en que se llevó a cabo la detención.

¿Quién es Tatiana Martínez?

Tal vez para muchos de nosotros el nombre de la influencer Tatiana Martínez sea nuevo para nosotros; sin embargo, para la comunidad de Estados Unidos es una persona muy conocida, puesto que en su red social de TikTok con el usuario de @tatianamartinez_02, su nombre es muy conocido.

En sus redes sociales, además de compartir las redadas que se hacen, mantiene informado al público sobre accidentes de tránsito u operativos que se lleven a cabo en el país. Hasta el momento, su cuenta tiene un total de 41 mil seguidores que se mantienen al tanto de sus historias y en vivo.

¿Cómo fue la detención de la influencer Tatiana Martínez?

Son varios los usuarios que subieron el video a redes sociales, donde se ve que la influencer está siendo sometida por personal de ICE, a un lado del que sería su coche Tesla, mientras compartía uno de sus videos “en vivo”.

Por un lado, se ve sometida en el suelo, mientras varios policías intentan someterla y ella grita desesperadamente. Mientras que en redes sociales, se puede ver el “en vivo” de aquel momento, aunque no se ve nada, se puede escuchar en el audio que la joven pide que se detengan.

Situación que al día de hoy ha generado mucho enojo al respecto, puesto que era una mujer que informaba a la población latina del país, debido a la forma en que las autoridades del país la detuvieron en plena vía pública.