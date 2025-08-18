Ella es Luisa Macías, ex de Christian Nodal que lo acusa de ser un mentiroso

En los últimos días el nombre de Christian Nodal se ha vuelto tendencia gracias a la incómoda entrevista que tuvo con Adela Micha, así como las reacciones que esta ha tenido entre algunas personas conocidas, destacando a su ex, Luisa Macías. Ahora bien, ¿a qué se dedica esta mujer?

Luisa Macías ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales luego de asegurar que, cuando ambos estuvieron juntos, Christian Nodal aplicó la misma situación con ella que la que hizo con Cazzu, quien dejó para, tan solo días después, unirse en matrimonio con Ángela Aguilar.

Parte 3.- Lenguaje no verbal de Christian Nodal en la entrevista que le hizo Adela Micha. El cuerpo no miente, aunque lo haga la boca. #Christiannodal #cazzu #angelaaguilar #belinda #sighfridFZ pic.twitter.com/t7fi6SlbRM — SighfridFZ (@SighfridFZ) August 14, 2025

¿Quién es Luisa Macías, ex de Christian Nodal?

Luisa Fernanda Macías podría considerarse el primer gran amor que Christian Nodal tuvo en su vida; es decir, aquel romance juvenil que nunca se olvida. Hoy en día, podría decirse que Luisa Macías ha logrado un impacto importante en el mundo de las redes sociales, sobre todo en TikTok.

Se conoce poco acerca de la vida privada de Luisa, pues son contados los videos que hablan de su día a día. De hecho, aquellos que tienen más popularidad son los que guardan relación con las historias que se relacionan con el cantante de regional mexicano, hoy esposo de Ángela Aguilar.

El más reciente de estos es la historia que asegura que, hace diez años, Christian Nodal le hizo la mismo que le hizo a Cazzu hace un año. Por ende, Luisa no se explica cómo el cantante no ha cambiado su forma de relacionarse, por lo que espera que ninguna otra persona salga perjudicada por su forma de ser.

¿Cazzu criticó a Christian Nodal por el dinero que le da para Inti?

Hace unos días, Cazzu aseguró que, si bien el dinero que Christian Nodal le da para los gastos de su hija Inti no es suficiente, no tiene en mente llevar este asunto a un ámbito legal dado que cuenta con los recursos suficientes para satisfacer a la bebé, aunque esto no quitó que el mexicano fuera sumamente criticado en las redes.