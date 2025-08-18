Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar por ataques tras entrevista a Christian Nodal

Maribel Guardia es una de las mujeres más importantes que existen actualmente en el mundo del entretenimiento en México, por lo que sus declaraciones suelen dar de qué hablar. Para ejemplo de lo anterior está lo que dijo en torno a los constantes ataques que la cantante Ángela Aguilar recibe por internet.

Vale mencionar que Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, ha sido muy atacada en los últimos días luego de la charla que Christian Nodal tuvo con Adela Micha. Ante esta situación, Maribel Guardia salió en defensa de la cantante, misma que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

¿Cómo defendió Maribel Guardia a Ángela Aguilar?

Durante una charla con nuestras cámaras de Venga la Alegría, Maribel Guardia no tuvo reparo en defender a Ángela Aguilar de los constantes comentarios que ha recibido a raíz de la entrevista de su esposo, esto asegurando que la sociedad en la que vivimos es machista.

“Me preocupa que vivimos en una sociedad totalmente machista. A él casi le aplauden porque todos quisieran ser él para andar con estas mujeres. La mujer es mala, es la inocente. No por favor. Esto no es verdad. Me parece bien injusto lo que le pasa a Ángela”, explicó Maribel Guardia.

De igual modo, lamentó que la vida privada de Ángela Aguilar, a raíz de la vida de casada que lleva con Christian Nodal, se haya vuelto más importante que los logros artísticos que la hija de Pepe Aguilar ha tenido en su etapa como cantante a pesar de su corta edad.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se van a separar?

En medio de todos estos conflictos, diversos medios han mencionado la posibilidad de que Ángela Aguilar y Christian Nodal rompan su vínculo matrimonial. No obstante, vale decir que, hasta el momento, ambos cantantes se mantienen juntos y más felices que nunca, o al menos eso es lo que muestran las imágenes en donde se aprecian unidos.