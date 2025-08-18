Este es el estado de salud de Yolanda Andrade

En las últimas semanas, Yolanda Andrade confirmó ante los medios de comunicación que padece dos padecimientos degenerativos que le han impedido estar al cien por ciento de su salud. Ante esta situación, ahora fue Julio César Chávez quien reveló más detalles al respecto, lo anterior considerando la unión que ambos han demostrado en los últimos años.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Julio César Chávez y Yolanda Andrade han fraguado una enorme amistad de mucho tiempo atrás, motivo por el cual el exboxeador profesional es uno de los pocos personajes que conocen más sobre la enfermedad degenerativa de la actriz.

¿Cuál es el estado de salud actual de Yolanda Andrade?

Durante un encuentro con los medios de comunicación, entre ellos Venga La Alegría, Julio César Chávez concedió detalles sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, quien ha tenido que alejarse de los distintos proyectos que tiene para solventar sus necesidades físicas.

Julio César Chávez aseguró que hay días en los que Yolanda Andrade se encuentra en gran estado, aunque, de igual modo, existen otros en los que está “algo malita”, por ende, aseguró que, gracias a la amistad que tiene con ella, le “duele” verla así en distintos momentos de la vida.

¿De dónde surgió la amistad entre Yolanda Andrade y Julio César Chávez?

En el pasado, Yolanda Andrade confirmó que su amistad con Julio César Chávez comenzó cuando ambos estaban atravesando por problemas en extremo complicados, mismos que se relacionan a las adicciones con las que ambos tuvieron que lidiar.

Curiosamente, esta vinculación entre ambos ayudó a que los dos lograran formar una hermosa amistad que se mantiene hasta ahora, por lo cual Julio César Chávez se ha convertido en una de las personas más cercanas al entorno de la actriz mexicana en este duro momento de su vida.

A raíz de este hecho, se espera que, en los próximos días, Yolanda se presente ante los medios para revelar más detalles sobre cómo se encuentra actualmente de salud.