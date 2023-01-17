FOTOS | Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez causan sensación tras parodiar canción de Shakira.

Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
En exclusiva, Eugenio Derbez compartió los detalles de El Juicio, la nueva serie dramática que mantendrá las emociones a flor de piel. Aquí los detalles.
Este jueves una integrante se sumó a La Granja VIP y cada uno de los Granjeros reaccionó de diversas formas al conocer con quién pasarán las próximas semanas.
Quirón sigue retrógrado e ingresó nuevamente en Aries. Este evento astrológico tiene implicancias para cada signo del zodiaco por los próximos meses.
Mariana Garza celebró que a Paulina Rubio y a Sasha Sokol, sus excompañeras en Timbiriche, se les haya hecho justicia en Florida y en México, respectivamente.
Estos delineados ayudan a resaltar los ojos cafés, definir la mirada y crear un efecto visual de mayor amplitud sin recargar el maquillaje diario.
La Luna Creciente estará activa hasta el 26 de septiembre, cuando se configure la fase llena. Así puede aprovechar su energía cada signo del zodiaco.
Rahmar nos compartió los ingredientes y la receta paso a paso para preparar chiles rellenos de queso en salsa de frijol, un platillo bueno, bonito y barato.
La nueva integrante ya conquistó el corazón de todos los granjeros
El infectólogo José Arturo Martínez Orozco explicó todo sobre la inyección para prevenir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), recién llegada a México.
Si eres fan de los Saja Boys, puedes llevar su estética a tu habitación con un cuadro personalizado que combine colores y elementos inspirados en el grupo.
Este es un material muy interesante para poder reutilizar y sacarle el mayor provecho.
Azalia exhibió el aislamiento de Niurka y Natalia no se quedó callada
Descubre cuáles son los números de la suerte de tu signo del zodíaco y cómo utilizar el mensaje del universo a tu favor durante la jornada de hoy
El espacio debajo del comedor puede convertirse en un sector práctico y ordenado con estas ideas de organización para aprovechar cada centímetro.
Esta es una gran oportunidad para poder dejar de lado al tradicional negro y darle oportunidad a un nuevo tono.
Estas tres cremas corporales ayudan a hidratar la piel seca y dejan un aroma agradable y duradero, ideal para complementar la rutina de cuidado personal.
¡Se viene un nuevo integrante! Tío Pepe repartió las tareas del día y también habló del próximo potrillo
Estas propuestas combinan decoración, almacenamiento y organización