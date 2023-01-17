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FOTOS | Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez causan sensación tras parodiar canción de Shakira.

La cantante y el comediante también aprovecharon para facturar como la colombiana.

Por: TV Azteca

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