Alex Basteri evadió preguntas de Luis Miguel y de su relación amorosa.

En la presentación de su nuevo Mezcal Fridu, inspirado en Frida Kahlo, Alex Basteri luchó para evadir las preguntas en torno a la posible boda de su hermano Luis Miguel con su novia Paloma Cuevas, y la de su sobrina Michelle Salas con el empresario venezolano, Danilo Díaz.

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Ya empezamos, muchísimas gracias de verdad, seguimos con el mismo tema. Todo muy bien, lo que a mí más me llena el corazón, es que todos estamos felices, que no es solamente, como dicen muchos, nada más un fenómeno, es trabajo arduo de muchísimos años, de décadas para estar, donde la gente tiene que estar

Y aunque prometió ampliar en futuras entrevistas, la información que la prensa está ansiosa por saber, no se salvó de otra ronda de cuestionamientos.

Fíjate que esos temas, si quieres los abarcamos después, pero agradezco mucho que estén aquí

¿Qué dice sobre la nueva gira de Luis Miguel?

Al ser cuestionado, sobre el éxito de ventas de la próxima gira de su hermano, le cambió el semblante.

Viene una gira muy fuerte, de mucho trabajo y muy agradecido con todo lo que está pasando y lo que está sucediendo con todo

Basteri, aseguró haber dedicado los últimos tres años al lanzamiento de su Mezcal Fridu, aunque al referirse al tema, el nombre de su hermano volvió a relucir.

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