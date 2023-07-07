Bobby Larios comparte su historia como sobreviviente de cáncer.

Más allá de que su nombre ha vuelto a estar en boca de todos por las versiones que aseguraban, que podría ser el verdadero padre de Emilio Osorio, hijo de Niurka, Bobby Larios comparte lo difícil que resultó para él, enfrentar una dura enfermedad como el cáncer de próstata.

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Hemos pasado cosas, enfermedades. Evelyn, mi esposa, es sobreviviente de cáncer. Yo que pasé por el cáncer, hace dos años también, que fue una cosa que te derrumba…

Para mí fue una cosa devastadora que, no sabía ni para dónde y agarrar con Evelyn y ponerme a llorar con ella y dice: ‘Pero, ¿por qué?, ¿Por qué me pasó a mi’, no me dieron quimio, me dieron la radioterapia, que fueron casi dos meses de estar diario, diario, porque ya era un cáncer localizado. Hoy por hoy, estoy cada año a estar checando en eso

Aclara los rumores sobre la paternidad de Emilio Osorio.

Sobre las sospechas de la paternidad de Emilio Osorio, Bobby aclara los rumores de una vez por todas.

Sabemos perfectamente bien, que no es hijo mío. Emilio cuando llegó a mi vida, él tenía dos años, él me veía y me abrazaba de los pies y corría, yo lo veía y le hacía en su cabecita, chiquito. Yo he pensado siempre que, a veces los niños se llevan la peor parte, en este caso es difícil para él, yo pienso

Y esto le manda a decir a Juan Osorio, con quien en aquel entonces vivió una escandalosa rivalidad.

Lo que pasó, ya pasó, tampoco lo voy a culpar a él por muchas cosas, cada quien carga con sus propios fantasmas, yo perdoné hace mucho tiempo a mucha gente, me perdoné a mí mismo

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Afincado en Miami, Bobby Larios visitó México para promocionar su nueva película ‘Anna Antinarcóticos’.