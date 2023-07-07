Maribel Guardia e Imelda luchan para sobrellevar la pérdida de Julián.

A casi tres meses del inesperado fallecimiento de Julián Figueroa, su viuda Imelda Tuñón, reconoce la lucha diaria que tanto ella, como Maribel Guardia, enfrentan para sobrellevar la ausencia y para mostrar fortaleza, frente al pequeño José Julián.

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Sobretodo, por acá los niños no te pueden ver abajo, porque les puede quedar algo, no sé, siento que les puedes generar un trauma

Sí ha sentido su ausencia, pero es un niño muy inteligente y creo que lo ha comprendido bastante bien, hasta el momento, yo lo veo muy bien. Yo le dejo la carta abierta, a que me pregunte lo que quiera, las dudas que tenga y sí me las ha preguntado; entonces, él ahorita entiende que su papá vive en su corazón, que vive en el cielo y que ya no está aquí, físicamente

Siento la presencia, sí, en la habitación, todavía se siente, es que está muy reciente y en sueños, siempre lo sueño, en los sueños está vivo

¿Cómo fue su experiencia en las vacaciones?

Y habló de lo sanador que resultó el reciente viaje que realizaron al caribe mexicano.

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Porque fue un descanso de todo lo que veníamos acarreando, desde que fue el funeral, no nos habíamos dado el tiempo de reflexionar de lo que estaba pasando y este viaje nos ayudó a unirnos y a calmarnos

Imelda, acudió acompañada de su pequeño hijo al estreno de un espectáculo infantil sobre hielo.

