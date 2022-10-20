Alex Fernández dedica emotivas palabras a su público.

Alex Fernández, hijo del ‘Potrillo’, se presentó en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara; sin embargo, los hechos violentos que se registraron hace algunas semanas en dicho estado han afectado a la taquilla de estos festejos, por ello, el cantante mexicano le agradeció a su público.

Con todo y la ola de violencia, Alex Fernández demostró su profesionalismo y se presentó el día de ayer en el palenque donde le dedicó unas emotivas palabras a su público y ahí estuvieron presentes nuestras cámaras de Ventaneando.

“Sé que con lo sucedido en días pasados hubo mucha gente que no se animó a venir hoy, aunque lo veo bastante bien, de manera que especialmente les doy las gracias a todos los que están aquí hoy y no dejaron a mal”, declaró el nieto de Vicente Fernández.

Durante su presentación, Alex estuvo acompañado en todo momento por sus inseparables fanáticas América Guinart, su madre, su hermana América y su esposa Alexia Fernández, quienes desde la primera fila no dejaron de apoyarlo.

El intérprete de temas como “Pídeme” y “El tiempo no perdona” y “La mejor decisión”, entre otras, aprovechó el momento emotivo de la velada para acercarse a su esposa y robarle un beso frente a todos los presentes.

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Esto deja claro que el hijo de Alejandro Fernández no sólo heredó el talento de su padre y abuelo, sino también el profesionalismo y respeto para el público.

“Siento que vamos muy bien, siento que definitivamente vamos para arriba poco a poco a paso firme y pues la idea es seguir así”, declaró ante nuestros micrófonos.

¿Qué significa para Alex Fernández portar un traje de charro? El traje de charro es una indumentaria que ha distinguido por años a la Dinastía Fernández, ya que lo portó con orgullo Don Vicente Fernández y Alejandro Fernández ha hecho lo propio, por lo que Alex desea seguir con esa bonita tradición.





Alex destacó la importancia de portar un traje de charro, así como el proceso de su diseño, el cual realiza con el mismo proveedor que el del ‘Charro de Huentitán’.

“Mandé a hacer de los que mandaba a hacer con mi abuelo y todo. Es un arte hacer un traje porque no es como que con una persona vas a una tienda y ‘oye quiero este y el otro’, tienes que comprar desde la tela hasta la botonadura, el moño, los botines, la hebilla… y poco a poco lo vas haciendo y armando el traje”, finalizó.

