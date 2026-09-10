ÚLTIMA HORA: Muere Óscar Mario Beteta, querido y famoso periodista mexicano

¡Una noticia de última hora! Se da a conocer el lamentable fallecimiento de Óscar Mario Beteta hoy, 9 de septiembre del 2026, un querido y famoso periodista mexicano, quien se destaco por tener más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, además de ser un importante referente del periodismo radiofónico.

Dentro de la noticia de su muerte, se sabe que el reconocido comunicados falleció ante una terrible batalla contra el cáncer a los 70 años de edad en un hospital en Santa Fe en la CDMX, dejando un fuerte golpe en el sector de la comunicación.

Una carrera llena de reconocimientos

Aunque en un inicio, trabajo en diversas instituciones financieras, sus opiniones en un canal mexicano le permitieron encaminarse en el sector, dando inicio a una importante trayectoria. Dentro de toda la carrera periodística de Óscar Mario Beteta, se destacó por tener algunos premios importantes, donde se le reconoció su ardua labor y rigor informativo, consolidándolo como un personaje importante. Dentro de sus reconocimientos se destacan los siguientes:



Premio Nacional del Periodismo del Club de Periodistas de México.

Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica.

Presea José Pagés Llergo.

Medalla José Vasconcelos.

Por si fuera poco, se menciona que en varias ocasiones formo parte de los 300 líderes más influyentes del país, reconocimiento que le permitió que el querido y famoso periodista mexicano fuera importante en el mundo del periodismo y la comunicación.

¿Quiénes han lamentado el fallecimiento del periodista?

Dentro de las personalidades que se han destacado, sobresale el comentario de Javier Alatorre, quien en sus redes sociales lamenta el fallecimiento de Óscar Mario Beteta. También se destaca Joaquín López-Dóriga, quien en sus cuenta de X enviando el pésame por el fallecimiento del querido y famoso periodista mexicano.

Junto a otras personalidades del sector político y económico, debido a que gran parte de su trabajo fue enfocado a ese sector, se han encargado de detallar toda la labor que hizo a lo largo de su carrera, además de recordar aquellos momentos que llegaron a compartir.