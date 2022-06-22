Alex Hoyer se confiesa totalmente enamorado de Danna Paola.

Alex Hoyer abrió su corazón y confesó estar más enamorado que nunca de Danna Paola, en una entrevista exclusiva otorgada en Guadalajara.

Sí me brillan, si me brillan es por la luz y por el amor, la verdad es que sí estoy viviendo un momento súper bonito en todos los aspectos de mi vida, en el amor estoy viviendo un amor real, genuino, como nunca lo había experimentado

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Y así se deshizo en halagos para su amada Danna Paola.

Como mujer, la verdad es que es una mujer increíble, es una mujer, ya ustedes la conocen de muchos años, pero de verdad, ver la manera en que trabaja, lo trabajadora que es y lo apasionada que es por lo que hace, todo lo hace con mucho amor y eso es algo de lo que me contagio, obviamente

Yo antes estaba muy desconectado de lo que hacía, lo hacía como mi trabajo, lo que tenía que hacer y… ella me enseñó a eso, a conectar mi alma con lo que estoy haciendo, es muy inteligente, es valiente. También, tiene muchas agallas para enfrentar las cosas y eso, entre otras cosas más que admiro muchísimo

Reveló que quieren mantener su relación lejos del ojo público.

Y, admitió que, aunque él ni Danna no tienen problema con admitir su relación amorosa, prefieren no hacerla del todo pública.

La cuidamos muchísimo y la vamos a seguir cuidando, porque nos importa mucho ese lado, cuidarlo, de mantenerlo también nuestros, porque una vez que lo haces demasiado público y una vez que compartes todo el día a día, creo que es difícil después recuperarlo

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Alex Hoyer, promociona su sencillo titulado Dementes, que retrata justamente, el estado mental que provoca el amor.