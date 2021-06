La Voz: Jesús Navarro va por todo con el equipo que está conformando.

Jesús Navarro va por todo con el equipo que está conformando en La Voz. El integrante de Reik ha elegido a nuevos talento que serán clave para aspirar a ganar el campeonato.

Esta semana, el cantautor de pop logró cautivar a Ricardo Bonilla, Brenda Santabalbina, Amadeus Tijerina, Yoselin Marisol y Paola Carlín, dejando todavía 12 lugares disponibles para los aspirantes que hagan casting en los próximos días.

Ricardo Bonilla y su peculiar interpretación de ‘Fast Car’ conquistaron al coach y también a Miguel Bosé, María José y Edith Márquez, pero decidió irse con Jesús Navarro a pesar de las dulces palabras de los otros tres jueces.

En el caso de Brenda Santabalbina, ella sedujo al integrante de Reik con su versión de ‘Si tú me quisieras’ que sonó muy distinta a la de Mon Laferte; pese a la lucha de Maria José, la participante se fue con Navarro.

Al cantar ‘There´s nothing holdin’ me back’, Amadeus Tijerina y su particular timbre conquistaron a dos coaches, pero el joven participante ya tenía a un equipo en la mira y se le hizo realidad su sueño, tal y como lo había deseado.

Yoselin Marisol cantó ‘Con los años que me quedan’ acompañada de muchísima fuerza en el escenario y con una poderosa balada con la cual consiguió una lluvia de comentarios positivos de los coaches.

Finalmente, la potencia en la voz de Paola Carlín en su interpretación de ‘Anyone’, dejó a los cuatro coaches con la boca abierta y una gran satisfacción en el oído.

Te puede interesar: La Voz: Conoce a los nuevos integrantes del equipo Edith Márquez.

Jesús Navarro aún tiene 12 lugares en su equipo

Con la integración de 5 participantes más, Jesús Navarro aún tiene 12 lugares en su equipo. Previamente ya contaba con el talento de Greta Medhe, Jahaziel Meza, Jako Navarro, Arturo de la Fuente, Manuel Cozar, Juan Pablo, Irenka Moro, Lena Corral, Rubí Mendevil, Priscila Robles, Hugo Coronel, Itzel Luu y Alan Gamboa.

También podría interesarte: La Voz: Así luce el gran equipo que ha formado el español Miguel Bosé.