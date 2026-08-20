“Siento que ya es mi momento": Carmen deja ver que buscaría ser la siguiente eliminada de MasterChef 24/7

La pasada batalla por equipos fue determinante para la etapa final de MasterChef 24/7, pues Flor e Ixdit se salvaron de la siguiente gala de eliminación y aunque algunas cocineras como Claudia no vieron la decisión con buenos ojos, otras como Carmen parece que ven la oportunidad de portar un mandil negro como su boleto para salir de la competencia. ¿Qué fue lo que dijo la participante? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Tras el reto del miércoles 19 de agosto, Carmen volvió al Mundo MasterChef con uno de los delantales negros de la noche y mientras esperaba la cena, se valió de las cámaras para asegurar que ya se sentía muy cansada en el reality show y que "lo dio todo de ella".

Además, la cocinera aseveró que "sentía que ya es su momento" y que si este jueves podía salir de MasterChef 24/7, iba a tomar la oportunidad.

Por otro lado, Carmen compartió lo que hizo en la jornada de este miércoles y es que la cocinera salió del Mundo MasterChef a un parque de diversiones con algunos de sus compañeros (como beneficio por haber preparado el mejor platillo del martes pasado) y le preparó una bandeja llena de elotes a Flor con motivo de su cumpleaños.

Cabe señalar que el día de hoy marcará la salida de otro cocinero de la competencia culinaria debido a que continúan la etapa final de MasterChef 24/7 y las eliminaciones cada dos días.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Lancer, Claudia, Michelle, Carmen y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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