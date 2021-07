Alfredo Adame influenció a Cynthia Klitbo para que terminara con Rey Grupero.

El actor de la pantalla chica contó que tuvo una plática fuerte con su colega y tiempo después supo que había terminado con el influencer.

El pasado mes de abril Cynthia Klitbo anunció a través de sus redes sociales que su relación sentimental con Rey Grupero había llegado a su fin, la estrella de la pantalla chica y el influencer guardaron para ellos los motivos reales de su truene, sin embargo, ha sido Alfredo Adame quien ha sacado a relucir el posible motivo que habría orillado a su colega a volver a la soltería.

En entrevista con un medio de circulación nacional, el también actor reveló que previo a que su compañera de trabajo terminara con el influencer, tuvo una plática muy profunda sobre su relación amorosa, que de una u otra forma le llegó y al final tomó la decisión de terminar con su romance.

“Metiste al diablo a tu casa”, contó Alfredo que le dijo a Cynthia al tiempo que le hacía ver que no fue buena idea “¿Cómo se te ocurre meter a tu casa a un tipo con tu hija de ahí? Con una niña, creo que tiene 17 años ¡Peligrosísimo!”.

Asimismo, señaló que comentó a la villana de las telenovelas que Rey Grupero no sólo no está a su altura, sino que carga con problemas legales muy fuertes.

“¿A qué se dedicaba? Vendía droga en los antros, es un padrotillo de quinta. No tiene carrera, no tiene preparación, no tiene cultura, no tiene nada, es un pobre diablo”, contó.

Cynthia Klitbo y Rey Grupero anunciaron el pasado 26 de octubre entre bombos y platillos su romance a través de una polémica imagen donde se les puede ver desnudos, sobre la cama y con el siguiente mensaje: “Lo que se ve, no se pregunta”.

Seis meses después de derramar miel, Cynthia Klitbo anunció que su romance había terminado: “Desafortunadamente no nos alcanzó el amor. Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad. No obstante, nuestra amistad está intacta. Seguiremos admirándonos y queriéndonos siempre, pero desde hoy, cada uno desde su correspondiente individualidad”.

En tanto, Rey Grupero prefirió guardar silencio, pero demostró que se recuperó muy rápido de ese truene y empezó una nueva relación con Isa Castro, acto que le ha valido un sinfín de críticas.

