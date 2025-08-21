La escena del rock en español está de luto. Esta mañana del 21 de agosto, el grupo CODA confirmó que Salvador ‘Xava Drago’ Aguilar murió tras una dura batalla contra el cáncer de estómago.

Que alguien tan apasionado y presente en la música desaparezca deja un hueco, pero su legado está intacto. ¿Qué revelan las fotos de su juventud sobre quién era realmente? Aquí un vistazo nostálgico y sensible...

¿Quién fue Xava Drago y por qué marcó una generación del rock mexicano?

Xava Drago fue más que la voz poderosa de CODA; fue el alma del grupo que le dio identidad al rock noventero mexicano. Sus canciones como “Aún” y “Eternamente” no solo son memorables, se convirtieron en himnos que aún resuenan en radios y playlists nostálgicas.

Crédito: Facebook/Xava Drago Xava Drago de joven: el antes y después del cantante de CODA.

Con su estilo, carisma y energía, logró conectar con toda una generación que veía en el rock una forma de expresión auténtica y rebelde.

¿A qué edad murió Xava Drago y cómo enfrentó el cáncer?

El vocalista de CODA murió a los 54 años. En 2024 fue diagnosticado con cáncer de estómago, logrando una aparente recuperación para reaparecer en 2025 con fuerza... hasta que la enfermedad regresó con más agresividad.

Crédito: Facebook/Xava Drago Xava Drago murió: (en fotos) así es como lucía de joven el vocalista de CODA

A inicios de agosto, el artista musical compartió en redes que los tratamientos ya no estaban funcionando: “Los médicos ya no pueden hacer nada por mí”, confesó, agradeciendo el respaldo de su familia, amigos y fans en un mensaje lleno de gratitud.

¿Qué dijo la banda CODA tras la muerte de Xava Drago?

CODA usó sus redes para dar la noticia con profundo dolor. En un emotivo mensaje, expresaron:

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia... estamos con ustedes”. Ese mensaje refleja el vacío que deja alguien que fue, para muchos, más que un cantante: un símbolo de autenticidad, pasión y entrega en cada escenario.

En este repaso, las fotos del joven Xava Drago nos llegan a través del recuerdo de quienes lo vieron crecer. Porque su historia, como su voz, seguirán vivas en cada playlist y en el corazón de quienes alguna vez cantaron con él.