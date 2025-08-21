Murió Xava Drago, vocalista de Coda: así reaccionaron las celebridades y los fans

La mañana de este 21 de agosto de 2025 se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Xava Drago, vocalista y líder de la mítica banda de rock en español Coda.

La noticia que sacudió al rock en español

El propio cantante había anunciado días atrás que enfrentaba una enfermedad terminal y que ya no había “nada que hacer”.

La familia de Drago confirmó la noticia a través de redes sociales con un emotivo mensaje donde agradeció a fans y amigos por el apoyo recibido durante sus últimos días. Por el momento no se ha informado si se realizarán homenajes públicos para despedir a esta gran figura de la música.

Reacciones de la industria musical y del espectáculo al fallecimiento de Xava Drago

La partida de Xava Drago generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales por parte de músicos, colegas y figuras del entretenimiento.

En su cuenta de Instagram, Antonio Ruiz, guitarrista del grupo Coda compartió una imagen con el siguiente mensaje: “Nuestro hermano Xava ya está descansando. Pudimos hablar los 5 el martes y despedirnos con mucho amor y mucho cariño. Fue un gran guerrero siempre. Hasta el final. Descansa en Paz mi bro. Buen viaje.”

Por otro lado David Melchor, tecladista del grupo Coda, compartió una imagen del grupo arriba del escenario y le dedicó un bonito mensaje a su compañero y amigo: “

Jorge Guevara, vocalista de Caos y exvocalista de Elefante escribió en su cuenta de X: “Fuiste un buen amigo y como artista un gran maestro para mí, soy y seré por siempre tu fan y tu compadre. Descansa en paz Carnal! Xava Drago Eternamente”

La periodista Mónica Garza igualmente en su cuenta de X escribió: “Luto en el medio artístico por el fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la legendaria banda mexicana CODA. Murió a los 54 años, luego de luchar contra el cáncer de estómago que padecía. Descanse en paz”

Reacciones de los fanáticos de Xava Drago y Coda

Los fans, por su parte, inundaron las redes con recuerdos de conciertos, fotografías y mensajes emotivos que destacan la influencia de Drago en sus vidas.

Descansa en paz, Xava Drago.

