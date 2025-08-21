¿Quién era Xava Drago, vocalista de CODA? Esto se sabe tras su muerte

Xava Drago, vocalista de CODA el 21 de agosto del 2025 falleció a sus 56 años, una noticia que ha conmocionado al mundo de la música y a sus fans. Durante los últimos años, estuvo sobreviviendo a una terrible enfermedad que necesito de varios tratamientos, esfuerzos que no fueron suficientes.

Para sus seguidores fue una figura emblemática, mientras que para otros es un nombre que apenas están conociendo. Es así que a continuación hablaremos un poco sobre su historia, y todo lo que se sabe sobre su muerte.

¿Quién era Xava Drago?

Xava Drago nació en la CDMX, quien logró consolidarse en el mundo del hard rock en México, siendo vocalista de CODA, agrupación que se creó en el año de 1989. Sus canciones fueron exitosas y premiadas, las cuales lograron posicionarse en las juventudes, marcando a toda una generación.

El talento del reconocido cantante, le permitió poder compartir escenario con importantes agrupaciones a nivel internacional. muchos años antes de su muerte. Grupo musical que siempre se destacó por proporcionar música de calidad para todo su público, logrando obtener el cariño de sus seguidores.

¿Qué enfermedad padecía?

Lamentablemente, para agosto del 2024, Xava Drago anuncia que padece de cáncer de estómago, por lo que tuvo que dejar su carrera artística para poder enfocarse en su estado de salud, sometiéndose a importantes tratamientos médicos y visitas con especialistas.

Aunque parecía que había logrado recuperarse, para abril del 2025, nuevamente su cuerpo fue atacado por la enfermedad, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Durante ese periodo, el vocalista de CODA, solicitó el apoyo de sus seguidores con donativos para poder soportar los gastos que implicaban.

Pero no fue hasta el 9 de agosto, que agradeció a sus seguidores por la ayuda, explicando que los tratamientos no fueron suficientes y que los médicos ya no podían hacer nada al respecto. En el último mensaje antes de su muerte, ofreció su agradecimiento a sus familiares, amigos y fans que siempre estuvieron ahí para ayudarlo.