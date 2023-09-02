¿Algunos planetas del Sistema Solar giran en sentido contrario?

Mucho se ha hablado sobre los planetas retrógrados y la influencia que tienen en nuestras vidas; sin embargo, hasta el momento no existe mucha evidencia científica de esto, lo cierto, es que es un fenómeno bastante común.

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Pero hay algo que llama la atención, ya que de acuerdo con BBC Science Focus, a partir del próximo 4 de septiembre, habrá siete planetas retrógrados: Mercurio, Venus, Neptuno, Saturno, Plutón, Urano y Júpiter. Aunque, la NASA aseguró que este fenómeno comenzó desde el pasado 28 de agosto.

¿Qué es un planeta retrógrado?

De acuerdo con la NASA, el hecho de que un planeta sea retrógrado no quiere decir que comience a moverse hacia atrás en su órbita, sino más bien simula hacerlo, esto debido a las posiciones relativas del astro y la Tierra. Cabe mencionar que los planetas se mueven de oeste a este a través del Sistema Solar.

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Por ende, todos los planetas giran en la misma dirección alrededor del Sol, a esto se le conoce como movimiento “prógrado” o normal, por ello cuando un planeta atraviesa un movimiento retrógrado, parece como si girara en dirección contraria, pero la realidad es que esto no sucede.

¿Afecta en algo la retrogradación de los planetas? De acuerdo con la ciencia, la retrogradación de los planetas no nos afecta en nada, porque únicamente se trata de una ilusión óptica.



No obstante, para los creyentes de la astrología y los horóscopos, sí juega un papel fundamental e influye en la energía de todos y cada uno de los signos, aunque no precisamente de forma positiva, sino todo lo contrario, de ahí que se deriven problemas económicos, sentimentales o de salud.

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Muchos astrólogos aseguran que cuando un planeta está retrógrado, no se deben firmar contratos, tampoco comprar herramientas metal, pero esto depende de las creencias de cada persona.

