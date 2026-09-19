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Poncho de Nigris DEFIENDE con todo a Kevin “Bicolor” y a Niurka Marcos: “Es el momento de que cambie el juego”

Asegura que los Granjeros están en contra del comediante y lo están apagando

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|Facebook Poncho De Nigris

Los conflictos y señalamientos en La Granja VIP no paran y todos toman un bando. En redes sociales Poncho De Nigris ha dejado claro su apoyo a Kevin Contreras Bicolor y a Niurka y ha llamado a los Granjeros montoneros, "es el momento de que cambie el juego".

Desde que el reality inició, De Nigris no ha parado de postear algunos de los mejores momentos de La Granja y mostrar su apoyo, principalmente a Kevin, que también es regiomontano.

De hecho, la semana pasada, cuando Bicolor estuvo nominado por primera vez, De Nigris, quien también tiene experiencia en los realities, publicó: "Hay que apoyar al Kevin en La Granja, es el que está dando el contenido y lo están tratando muy feo algunos participantes, no saben que la raza de Monterrey apoyan macizo, es de los nuestros, a votar".

En opinión del conductor, Kevin tiene experiencia en televisión y muy buen sentido del humor. Sin embargo, considera que varios de los Granjeros están siendo injustos con él. Incluso se refirió específicamente a Azalia y aseguró que lo que toca lo destruye.

Él también empresario escribió que un regio nunca deja a otro regio y hará lo que esté en sus manos para lograr que Bicolor llegue al final. "Siempre ganan los buenos y los divertidos".

Sobre Niurka pidió a sus seguidores que voten por ella, "es el momento de que cambie el juego".

Poncho De Nigris responde ha acusaciones de Carlos Trejo de que su pelea con Adame estuvo arreglada

En diversas ocasiones Carlos Trejo ha asegurado a sus compañeros en La Granja VIP que la pelea en la que se enfrentó con Alfredo Adame estaba arreglada y que, si perdió, fue porque le cometieron una falta.

Según el cazafantasmas, en el evento no fueron honestos con él y organizaron todo para que Adame ganara, acusando, entre otros, a Poncho De Nigris quien le respondió a través de redes sociales. "Qué raro que si estaba arreglado no se levantó del súper madrazo que le dieron y cayó de panzota".

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