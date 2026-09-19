SORPRESA en La Granja VIP: El pajarito de la suerte definió la TRAICIÓN de Azalia a los Granjeros

La recta hacia la segunda eliminación vivió su punto más alto de tensión este viernes 18 de septiembre. Durante una emisión catalogada como el "Viernes de Traición" en La Granja VIP , la convivencia se llenó de tensión por la decisión que tuvo que tomar Azalia. En esta ocasión, las estrategias fríamente calculadas se enfrentaron a un elemento decisivo: dinámica del pajarito.

Luego de superar una prueba de agilidad y templanza, Azalia Ojeda logró llevarse con el Poder de la Traición. La victoria le otorgó una posición de privilegio absoluto dentro del juego, permitiéndole decidir el destino de sus compañeros nominados: elegir a uno de los participantes en riesgo que no podría salvarse. Sin dudarlo dijo que Niurka. Luego, Adal le pidió elegir a otro nominado y tajantemente respondió que a Kevyn.

La dinámica de los pajaritos en La Granja VIP

La verdadera sorpresa de la velada llegó al revelarse las reglas del desafío. La libertad de Azalia para mover sus fichas quedó condicionada a las instrucciones de los pajaritos, el cual terminó condicionando sus movimientos.

Adal Ramones explicó que entre las opciones que darían los pajaritos estaban: Una traición simple, tracción doble, traición del Capataz, traición del grupo de Los Peones o una traición en cadena.

El pajarito Canelo fue quien decidió el rumbo de la tracción, la cual finalmente fue simple. Por esto Azalia “La Negra” sólo tuvo que salvar a uno solo de los que quedaban en la tabla de nominados, de ellos eligió a (para sorpresa de nadie) a Manelyk y mandó a la cuerda floja a Carlos Trejo, quien se une a la lista de nominados de la semana.

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