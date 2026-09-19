OFICIAL: Esta es la tabla DEFINITIVA de nominados en la segunda semana de La Granja VIP

Luego de una muy intensa semana, era de esperarse que este viernes de Traición La Granja VIP Segunda Temporada se pusiera doblemente animal. Después de la dinámica, donde Azalia salvó a Manelyk y envió directo a nominación a Carlos Trejo, quedó definida la placa de nominación. Es por eso que los Granjeros que llegarán al domingo de Eliminación son: Carlos Trejo, Kevyn “Bicolor”, Niurka, Mónica Escobedo y María Karunna.

¿Cómo fue que se definieron los 5 nominados de La Granja VIP?

Durante La Traición de este viernes 18 de septiembre, Azalia eligió salvar a su amiga más cercana dentro de La Granja VIP: Manelyk. Siguiendo con la dinámica establecida, tuvo que traicionar a uno de los Granjeros para definir oficialmente la placa de nominado. Fue así como Carlos Trejo entró en la ecuación.

¡Pascal explota contra los Granjeros! Los acusa de hacer “p3nd3j3@d@s” para perder parte del presupuesto

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

No abandones a tu Granjera o Granjero favorito. Si quieres votar para que él o ella sigan dentro de La Granja VIP, estos son los pasos que deberás seguir:

Entra a lagranjavip.tv/vota o da clic aquí. Elige y VOTA Envíalos; recuerda que tú decides

Pero eso no es todo, también hay otra forma en la que puedes votar:

Descarga la app TV Azteca En Vivo Da clic sobre el banner (anuncio) de las votaciones de La Granja VIP Da tu voto a tu favorito Envíalo.

¿De qué manera funciona mi voto en La Granja VIP?

Hay diferentes dinámicas de votación a lo largo de la semana. Para el Domingo de Eliminación debes votar a tu favorito, ya que los más votados estarán a salvo y volverán una vez más a La Granja VIP. Recuerda que este domingo se encuentran en riesgo:

