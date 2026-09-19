“Que sudes como cerdo no significa que trabajes": Manelyk y Mónica Escobedo se dan con TODO en La Granja VIP

La recta rumbo a la eliminación del próximo domingo detonó una pelea campal en La Granja VIP . Tras obtener el Poder de la Traición, Azalia La Negra asumió una posición de privilegio absoluto para modificar la lista de amenazados, desatando una batalla verbal entre Manelyk y Mónica Escobedo.

En un inicio, la dinámica indicaba que La Negra tendría el poder de vetar a sus rivales directos de la Salvación. Sin dudarlo, Azalia señaló a Niurka Marcos y, tras la indicación de Adal Ramones, sumó tajantemente a Kevyn Bicolor a la lista de bloqueados. Sin embargo, la intervención del pajarito "Canelo" dictó las reglas finales del juego, revelando que la Traición consistía en rescatar a un nominado de la tabla e intercambiar su lugar con un habitante de la casa.

Azalia decidió utilizar el beneficio para librar de la nominación a su gran aliada, Manelyk González, enviando en su lugar a la cuerda floja a Carlos Trejo, quien se suma de último momento a los sentenciados de la semana.

Manelyk y Mónica Escobedo se pelean en La Granja VIP

El rescate de Manelyk generó una reacción inmediata por parte de Mónica Escobedo, quien permaneció en la lista de nominados. Mónica ironizó sobre la decisión, calificándola como un acto predecible de favoritismo entre amigas. En su defensa, La Negra aclaró que su respaldo también era por el esfuerzo constante de Mane dentro de la finca.

Fue en ese punto donde la discusión escaló de nivel. Manelyk arremetió contra Mónica asegurando que se la pasaba flojeando. Mónica Escobedo argumentó que su sudor diario demostraba su entrega física, Mane soltó un comentario demoledor: "Que sudes como cerdo no significa que trabajes más".

La frase encendió a Mónica, quien respondió atacando el físico de su compañera al señalar que “al menos ella no tenía celulitis”. Lejos de mostrarse avergonzada, Manelyk tomó la agresión con temple y aprovechó las cámaras para enviar un poderoso mensaje al exterior, pidiéndole a todas las mujeres en casa que jamás sientan complejos por su celulitis ni permitan que esos comentarios afecten su seguridad.