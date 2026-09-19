El Granjero 20 pronto será revelado y los participantes le enviaron SEVERAS advertencias antes de entrar

Este domingo, al fin se revelará el Granjero número 20 que participará en la segunda temporada de La Granja VIP. Aunque la identidad sigue siendo un misterio, en la gala de Traición, varios de los participantes ya le hicieron advertencias si es que quiere integrarse.

Adal Ramones pidió a algunos que dieran un mensaje al maniquí que, por ahora, representa al próximo participante, y estas fueron sus palabras:

Manelyk González le advirtió que tiene que trabajar igual que todos y bromeó al decir que le gustaría que fuera soltero, guapo y divertido, que la cuide, la proteja y la conscienta. Además, le pidió a Adal Ramones que no sea Granjera.

Azalia Ojeda le dijo que debe ser frontal, leal, honesto y no ser una maceta. Aunque no dio nombres sobre a quién se refería, dijo que había varios.

Kunno señaló que no va a permitir que sea una persona deshonesta que no quiera trabajar y se pase el día tomando el sol, solo observando, poniendo excusas y quejándose de todo.

Pascal Nadaud primero bromeó y aventó al maniquí cuando Adal habló de la posibilidad de que se interpusiera entre él y Fernando Lozano. Pero después le dijo: "eres más que bienvenido, pero aquí nos gusta trabajar y si no te gusta trabajar le puedes llegar".

¿Cuándo se revelará el Granjero número 20 de La Granja VIP segunda temporada?

Hay muchas especulaciones sobre quién será el Granjero número 20 que se unirá a la segunda temporada de La Granja VIP. Adal Ramones adelantó que será este próximo domingo 20 de septiembre cuando al fin se dé a conocer su identidad.

Por ahora no se sabe si se tratará de un hombre o una mujer, únicamente se han dado como pistas un trébol y un pollito, por lo que el nombre de varios famosos ya se han puesto sobre la mesa.

