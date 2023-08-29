Alicia Machado y otras famosas confesaron amoríos con Luis Miguel

¿Cómo fue que Luis Miguel se convirtió en el tema de conversación entre las famosas participantes del reality show ‘Secreto de las indomables’?, varias de las cuales terminaron reconociendo que prácticamente, lo habían compartido como pareja.

Entre ellas figuraba Yuri, quien puso el tema sobre la mesa, ventaneando a Paty Manterola, Ninel Conde y Alicia Machado, quien relata el curioso episodio.

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Me enteré de unos chismes buenísimos, yo no sabía que Yuri había salido con Luis Miguel, me enteré en la cena que Ninel Conde había salido con Luis Miguel, yo no sabía y después me entero que Paulina Rubio salió con Luis Miguel, de Paty sí sabía, porque Paty me lo ha contado, Paty es mi amiga hace años, yo sabía ese cuento, pero de las otras no sabía nada, me enteré ahí

¿Cómo fue su romance con Luis Miguel?

Pero, ¿cómo se dio su propia relación con Luis Miguel? Alicia recuerda que fue en la turbulenta época en que tras convertirse en Miss Universo, subió de peso y Donald Trump, dueño del concurso, la expuso públicamente.

Me tocó ese año de Miss Universo, tuve el gusto de conocerlo a él, pues yo era muy jovencita y me enfrentaba a una avalancha de fama y medios de comunicación que yo no estaba preparada, ni física, ni emocionalmente para superarlo. En ese entonces salíamos, a mí no me dejaban salir, eso era diferente a lo que es ahora, era una niña que no dejaban salir a ninguna parte, pero a veces me daban permiso, porque era él; entonces, salíamos a cenar y lo acompañé a muchas cosas y fue muy buen apoyo para mí, me daba consejos, que no le prestara atención a esas cosas, a la prensa…

¿Tiene planes para ir al concierto de Luis Miguel?

Y sobre si acudirá a verlo en concierto en Miami, dijo:

Luis Miguel, quiero ir a verte, invítame al concierto, tú tienes a tu novia, yo también tengo novio, quiero verte cantar

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‘Secreto de las Indomables’, ya se encuentra en una importante plataforma de contenidos.

