Anahí comenzó la gira de RBD sin oír bien y aún lastimada del oído

Tras el triunfal concierto que RBD dio en El Paso Texas, Anahí habló en exclusiva con Ventaneando sobre cómo pudo lidiar durante el show con la perforación del tímpano, que sufrió el pasado mes de junio.

Ayer la sufrí mucho, se notó mucho verdad, es que mira, cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez, cuando me lo quitó, oigo, gracias a Dios, los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar…

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Antes de partir a Houston para el siguiente concierto, Anahí atendió a unos fanáticos que la esperaban afuera del hotel, aunque su pequeño hijo Manuel, de plano, le robó los reflectores.

Anahí estuvo acompañada de su familia.

Y no cabe duda de que para Anahí, la familia lo es todo, pues en las primeras filas del concierto captamos a su esposo Manuel Velasco, con quien interactuó en la canción ‘Un poco de tu amor'. También, estaban ahí sus padres Enrique Puente y Marichelo Portilla.

Los padres de Christian Chávez, también se hicieron presentes. Y fue cuando el cantante entonó el tema ‘I Wanna Be The Rain’, que Doña Oliva lo acompañó a todo pulmón, desde su lugar.

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Pero, tras el mensaje de aceptación que Christian dedicó a la comunidad gay, sus padres rompieron en llanto.