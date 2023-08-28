Coco Levy es el albacea de la herencia de su madre Talina Fernández

Coco Levy confirma a Ventaneando que es el albacea testamentario de su madre, Talina Fernández, y que a diferencia del legado que dejó su hermana Mariana Levy, del que también fue representante por algún tiempo, aquí no habrá conflicto alguno, pues tanto él como su hermano Patricio Levy y sus sobrinos, María, Paula y José Emilio, están de acuerdo como herederos con todo lo estipulado.

Acabamos de tener un proceso judicial, en el cual obviamente, se abre el testamento de mi madre y todos los presentes en el testamento de mi madre o nombrados para ser herederos de algo, tenían que estar

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Pasamos una mañana de amor, cariño, comprensión; fuimos a la junta con el notario, nos leyó lo que nos tenía que leer y cuando acabamos de ahí, nos apapachamos todos, nos aplaudimos todos. Ahorita, en el proceso de esperar al nombramiento de la albacea formal, ya se nombró. El que tenga cara de burro pateado, sí, no estoy listo, no estoy listo, ni para ir hacer pipí

¿Ya sabían del terreno de su madre en San Miguel de Allende?

Y, asegura que ellos, ya estaban enterados de las 40 hectáreas que su mamá dejó en San Miguel de Allende, Guanajuato, cuya existencia reveló en entrevista con este programa José Manuel Fernández, última pareja de Talina.

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