Alicia Machado se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar de su próximo monólogo Yo sí soy kbrona que arranca el próximo 29 de enero de 2022 en Houston, Texas.

La modelo venezolana también aprovechó su llamada a nuestro programa para hablar de la supuesta violencia que vivió con José Manuel Figueroa.

“Es un tema muy delicado que prefiero no tocar. Lo único que puedo decir es que cuando eso sucedió... ese material está en internet. Hay cosas que si se buscan de ese tiempo, están ahí. Prefiero no tocar el tema”, expresó Alicia Machado a Ventaneando.

La venezolana dejó entrever que en internet abunda el material de violencia por parte de José Manuel Figueroa.

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Alicia Machado termina su noviazgo con Roberto Romano

Alicia Machado también confesó en exclusiva con Ventaneando que su noviazgo con Roberto Romano llegó a su fin hace unos meses.

Esa relación ya terminó. ¿No se habían enterado del chisme? Mi hija fue víctima de muchas cosas que se hablaron; las redes sociales son muy duras

Ha habido mucha interpretación de videos, de conversaciones y de cosas que son abrumadoras. Roberto y yo terminamos esa relación ya hace un ratito

Alicia Machado no descarta volver a enamorarse y que llegue el “gusanito del amor”.

Yo no siento que mi vida sentimental sea una equivocación… he pasado mucho tiempo sola y he fabricado mi vida sola. No he vuelto a tener una relación larga o sólida

Me gustaría que me volviera a suceder el amor porque no me pasa muy a menudo el gusanito del amor

En otros temas, la modelo se dijo enfocada en educar a su hija, quien se encuentra en la difícil etapa de la adolescencia.

La vida está muy dura y todas pasamos por lo mismo. Es la edad del chocolate porque todo les choca y nada les late

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