Alicia Villarreal expresó su postura ante la situación que enfrentan algunas mujeres por la falta de atención de los padres de sus hijos. Tal es el caso de Aracely Arámbula, quien recientemente reclamó a Luis Miguel, no atender, ni emocional, ni económicamente a los dos hijos que tienen en común. La regiomontana fue clara y aseguró que dicha postura es a título personal.

Yo no puedo opinar por otra mujer, yo puedo opinar por mí y yo como mujer, o sea, a mí todos me hacen los mandados, no necesito a ninguno, o sea, yo no soy, ni pedinche, ni rogona, ni nada. Si mis hijos ya tienen a su papá y su papá ya los reconoció, que estoy peleando sí, yo soy una mamá que puede con todas. Yo no necesito nada de nadie, pero yo hablo como Alicia Villarreal

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¿Qué opina del debut de su hija en el teatro?

Sobre el debut teatral de su hija Melenie, el pasado fin de semana junto a su padre, Arturo Carmona, Alicia comentó:

Estudiar es lo que se les debe de inculcar a los hijos, la educación, la principal y la básica y ya de ahí agarrar la carrera, entonces ella, ya empezó a involucrarse con sus cosas y ya tiene la edad, para que ella, no le diga a su mamá nada

¿Qué ha sucedido con su bioserie?

Finalmente, la cantante confirmó que su bioserie sigue en pie, solo que por el momento está detenida, aquí los motivos.

Lleva adelantado, pero ha sido un tema pesado, porque me han cambiado los guionistas y como yo escribo, entonces les digo ‘esa no es Alicia Villarreal, esa no es la güerita que conoce la gente’ entonces, eso ha sido un tope con este proyecto. Hay temas que son muy importantes, que la gente no conoce, que son los que estoy cuidando, pero quisiera que fueran más reales

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Alicia Villarreal fue parte de la ceremonia Éxitos SACM 2023, en la que se reconoció a diversos compositores de México.

