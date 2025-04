Alicia Villarreal le pide a Grupo Límite no engañar a la gente con su supuesta reaparición

Alicia Villarreal no ha dejado de ser noticia desde hace unas semanas, cuando hizo la señal de auxilio por violencia de género en un show que ofreció en Zitácuaro, Michoacán.

Posteriormente, se supo que ‘La Güerita Consentida’ fue violentada por Cruz Martínez , su todavía esposo, quien presuntamente llegó a su casa, se escondió en un clóset y luego la agredió física y verbalmente.

Alicia Villarreal ya no permitirá más violencia en su contra [VIDEO] La cantante también salió en defensa de su hija, de quien asegura, ha aprendido a decir ‘no más’, por lo que le duele y lastima que se vayan contra ella.

¿Grupo Límite está de regreso? Sin embargo, ahora que el nombre de Alicia Villarreal está más vigente que nunca, Grupo Límite aprovechó para anunciar su regreso, hecho que no pasó desapercibido para la cantante regiomontana.

Hace unos días, Alicia Villarreal se presentó con éxito en uno de los festivales musicales más exitosos de Monterrey, donde se pronunció sobre el reciente regreso de Grupo Límite.

Recordemos que fue el pasado 25 de marzo, cuando Grupo Límite regresó a los escenarios durante el partido entre los Red Sox y Los Sultanes de Monterrey.

Previo a su presentación, Sergio, integrante original de Grupo Límite, se dijo contento por el regreso de la agrupación que surgió en el año 1994; sin embargo, la gran ausente fue Alicia Villarreal, una de las fundadoras. Su lugar fue ocupado por Emily, la nueva voz del grupo.

¿Qué dijo Alicia Villarreal?

Al ser cuestionada sobre el regreso de Grupo Límite durante su participación en el festival ya mencionado, Alicia Villarreal declaró que “Siento que hay una historia tan bonita de Grupo Límite, y creo yo que los que estuvimos ahí, fue el momento más mágico, más impactante, lo que más he disfrutado. Creo que hasta ahí debe de quedar”.

De igual forma, Alicia Villarreal mencionó que lo ideal sería que la agrupación cambie de nombre, pues ya no están todos los integrantes originales. “Si no están los que realmente somos Grupo Límite, creo que no se debe de engañar. Yo creo que deben de ponerse otro nombre”.

¿Cuáno llegó a su fin Grupo Límite?

Alicia Villarreal estuvo con Grupo Límite desde 1994 hasta el año 2003, cuando decidió seguir su carrera como solista, la cual inició en 2001.