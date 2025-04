Alicia Villarreal reacciona al cambio físico de Melenie, su hija, tras hacerse una liposucción

Hace unos días, se dio a conocer que Melenie Carmona, la hija que Alicia Villarreal procreó con el actor y exfubolista Arturo Carmona, se realizó una liposucción, pero ¿cómo reaccionaron ‘La Güerita Consentida’ y Arturo Carmona?

¿Qué se sabe sobre la liposucción de Melenie Carmona?

A través de sus redes sociales, Melenie Carmona compartió con sus seguidores que se había realizado una liposucción a principios de año, pero por diversas cuestiones de su vida personal no pudo darlo a conocer antes.

¿Alicia Villarreal molesta con la liposucción de su hija Melenie? [VIDEO] Alicia Villarreal dice que Melanie ya creció y ella siempre la apoyará en lo que decida hacer. Aseguró que está preciosa y se siente muy orgullosa de ella.

Te puede interesar: Reportan que Alicia Villarreal fue hospitalizada tras pedir auxilio en concierto

En una breve historia compartida en Instagram, Melenie Carmona reveló que se operó el pasado 7 de enero, por lo que actualmente se encuentra haciendo ejercicio constante para perfeccionar los resultados.

“Me operé el 7 de enero, me hice lipo con transferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude”, expresó la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

También te puede interesar: “Ella ha pasado por mucho": AB Quintanilla apoya a Alicia Villarreal en divorcio de Cruz Martínez

Posteriormente, la joven cantante reveló en un video de TikTok que ha tenido una recuperación rápida y sin complicaciones: “Lo que me hice fue lipo 360 con transferencia a cadera y glúteo. Inicialmente, cuando tuve la primera consulta con el doctor le dije que tenía inconformidad con mi cuerpo, con mi cadera, porque tenía como ‘hip dust’”.

¿Cómo reaccionaron Alicia Villarreal y Arturo Carmona? En charla con Ventaneando, Alicia Villarreal dio su postura sobre la decisión de Melenie Carmona de realizarse una liposucción.

Te puede interesar: Esta fue la última publicación de Cruz Martínez antes de agredir a Alicia Villarreal

“Ya están grandes ellos deciden cosas, yo siempre la veo preciosa, es muy disciplinada, se cuida mucho y esas son de las cosas que aprendes de la mamá”, explicó y agregó que “me siento muy contenta y orgullosa de mi hija, está bien preciosa”.

Por su parte, Arturo Carmona, su padre, reveló que gran parte del costo de la cirugía fue cubierta con los ahorros de Melenie. “Entre su mamá y yo, más que pagarle fueron más sus ahorros, los ahorros de ella”.