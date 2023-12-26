Alimentos saludables que te hacen mal si consumes en exceso

¿Eres de las personas que cuida mucho su dieta o trata de elegir alimentos que a sentido común pueden ser benéficos para su salud? ¡Ten cuidado! Porque si solo te enfocas en ciertos productos y los consumes en demasía podrían hacerte daño. Aquí te contamos sobre algunos de ellos:

Atún

Aunque hemos crecido con la creencia de que es muy bueno para la salud gracias a que es una fuente de ácidos grasos, Omega 3 y proteínas, lamentamos decirte que puede ser muy dañino para tu salud. Y es que contiene un alto nivel de metilmercurio, un contaminante que puede interferir en el cerebro y el sistema nervioso; es por eso que los expertos recomiendan moderarse mucho en su consumo de atún.

Arroz integral

A pesar de que es un cereal que aporta energía, este alimento puede hacer que subamos mucho de peso si se consume en exceso. El arroz integral contiene mayor fibra, vitaminas y minerales que el arroz blanco, propiedades que son benéficas para el ser humano; pero también contiene arsénico, para ser un poco más concretos, un 80% más que el arroz blanco. El exceso de arsénico está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiacas y algunos tipos de cáncer.

Miel

¡Así como lo lees! La miel también puede afectar gravemente tu salud si es consumida en cantidades muy grandes. Aunque contiene minerales, vitaminas y oligoelementos, que cuenta propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antisépticas y calmantes, desgraciadamente tiene su lado malo. Contiene elevado contenido en calorías y un amplio contenido de azúcares (la cual sabemos es muy dañina para el ser humano).

Café

Lo sé, lo sé, esta noticia no te hará dejar ese valioso alimento que necesitas para comenzar tu día, pero lo ideal es que moderes su consumo. Es benéfico por los antioxidantes y la ayuda para realizar tus actividades con mayor atención, pero te puede afectar acelerando tu ritmo cardiaco o incluso causar insomnio. Además, si excedes tu consumo puede ser diurético y hacer que las propiedades que ganaste con otros alimentos, los termines por expulsar de tu organismo.

Chocolate

Este alimento, además de ser muy rico y en diferentes presentaciones, es benéfico en muchos aspectos, incluso lo es para nuestro corazón. Contiene polifenoles (grupo de sustancias con una alta capacidad antioxidante y antiinflamatoria), pero este gran beneficio se puede convertir en toda una desventaja si te excedes. Este rico alimento aporta grasas saturadas, responsables de los altos niveles de colesterol en la sangre, peor aún si es blanco o alguno de sus derivados más azucarados.

Aceite de Oliva

Lamentamos informarte esto y aquí te explicaremos la razón. Aunque nunca lo esperarías, pues incluso es conocido como "el oro de la alimentación española" por ser la grasa más saludable por excelencia, tiene su lado maligno al consumirse en gran cantidad. Se recomienda no exceder de un máximo de 5 cucharadas soperas de este aceite, pues cada cucharada aporte casi 100 kcal; además, el asunto se pone peor si freímos a la hora de cocinar.

Ahora ya sabes cuáles son los alimentos que, así como son benéficos para ti, también te pueden causar mucho daño si los consumes en demasía o exceso. Recuerda llevar una dieta balanceada y cuidar lo que comes para que no te haga daño. ¡Y más en estas épocas de festejo!