Kunno y Manelyk temen los terribles castigos que sufrirán si este Granjero es Capataz esta semana

Con el inicio de un nuevo ciclo en la Granja VIP, los ánimos entre los Granjeros están lejos de calmarse. La incertidumbre sobre quién asumirá el mando absoluto de la finca ha encendido las alarmas entre varios participantes, especialmente para Kunno y Manelyk González, quienes no ocultaron su preocupación ante la posibilidad de que Rafa Mercadante o Natalia Alcocer se coronen como el próxima Capataz de la semana.

Durante una plática en los dormitorios, ambos influencers analizaron el panorama y las consecuencias que enfrentarían si Rafa Mercadante llega a tomar las riendas de la casa. El temor principal radica en la distribución de las tareas más pesadas del encierro, las cuales son asignadas directamente por la persona al mando.

"Me va a mandar a los baños toda la semana", expresó Manelyk preocupada al anticipar las represalias de Mercadante. Kunno coincidió de inmediato con su amiga, manifestando su rechazo a recibir un “castigo” similar. Además, Manelik confesó que para ella, quedar confinada en las labores de limpieza de la estancia resulta insoportable: prefiere por completo el trabajo duro en el campo antes que el encierro doméstico. De hecho, dejó en claro que le resulta mil veces más grato terminar cubierta de lodo tras atender el corral de los cerdos —como le tocó este día— que pasar horas dentro del baño principal.

A pesar de la tensión, Kunno intentó rescatar un punto favorable si por otro lado Natalia Alocer se corona como Capataz: "Lo bueno es que Natalia está actuando sola", señaló el creador de contenido, confiando en que el aislamiento político de la actriz impida que consolide un bloque fuerte frente a las votaciones.

¿Cuándo se elige al Capataz de La Granja VIP?

El puesto de Capataz en La Granja VIP es el rol con mayor autoridad entre los Granjeros, pues otorga inmunidad frente a la nominación, acceso a la suite privada con privilegios de comida y el poder absoluto para asignar los roles de Peón y las tareas diarias.

La elección se lleva a cabo todos los lunes a través de una competencia física, de destreza y agilidad mental donde participan los habitantes habilitados. Quien logra el mejor resultado obtiene la victoria y asume el liderazgo del rancho durante los siguientes siete días.

