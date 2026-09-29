¿Para qué sirve el té de jamaica con laurel y clavo?
Descubre para qué sirve el té de jamaica con laurel y clavo, sus propiedades respaldadas por la ciencia y cómo puedes prepararlo correctamente, según expertos
Entre las infusiones herbales más comentadas esta la combinación del té de jamaica con laurel y clavo, que es una alternativa natural para mejorar el bienestar de tu cuerpo día con día.
Más allá de su agradable y especiado sabor, esta bebida reúne las propiedades individuales de diferentes ingredientes que ya han sido estudiados por la ciencia.
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¿Para qué sirve el té de jamaica con laurel y clavo?
Para entender el impacto de esta infusión, es necesario desglosar lo que aporta cada elemento a tu taza:
- Flor de jamaica: Potente antioxidante y diurético
La jamaica destaca por su alto contenidode antocianinas y compuestos fenólicos, que actúan como potentes antioxidantes en el organismo.
Entre sus efectos en el cuerpo humano está la reducción de la presión arterial, combatir la retención de líquidos y apoyar el metabolismo en procesos de control de peso.
- Hojas de laurel: Aliadas de la digestión
Tradicionalmente se utiliza para aliviar los problemas del sistema digestivo. Reduce la inflamación abdominal, disminuye los gases y calma la pesadez estomacal después de comidas copiosas.
- Clavo de olor: Acción antiinflamatoria
El clavo de olor es rico en eugenol, un compuesto con propiedades antioxidantes, antibacterianas y analgésicas. Ayuda a mitigar el estrés oxidativo y contribuye a la relajación general del cuerpo.
¿Para qué sirve combinar estos tres ingredientes?
Al juntar la jamaica, el lauel y el clavo, se crea una sinergia ideal para abordar ciertos malestares comunes, entre ellos:
- Desinflamar el abdomen, es su uso más común. La combinación del efecto diurético de la jamaica ayuda a que te sientas visiblemente menos hinchada.
- Mejorar la digestión pesada, tomar esta infusión tibia después de comer estimula las enzimas digesticas y evita la sensación de pesadez.
- Controlar la glucosa y la presión, algunos componentes de estos ingredientes ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre y a relajar los vasos sanguíneos.
Aunque en las redes sociales se dice que este té sirve para limpiar el útero o para la quema de grasa, la evidencia científica solo explica que puede ser un aliado en el proceso de pérdida de peso.