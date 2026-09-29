Entre las infusiones herbales más comentadas esta la combinación del té de jamaica con laurel y clavo, que es una alternativa natural para mejorar el bienestar de tu cuerpo día con día.

Más allá de su agradable y especiado sabor, esta bebida reúne las propiedades individuales de diferentes ingredientes que ya han sido estudiados por la ciencia.

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¿Para qué sirve el té de jamaica con laurel y clavo?

Para entender el impacto de esta infusión, es necesario desglosar lo que aporta cada elemento a tu taza:

Flor de jamaica: Potente antioxidante y diurético

La jamaica destaca por su alto contenidode antocianinas y compuestos fenólicos, que actúan como potentes antioxidantes en el organismo.

Entre sus efectos en el cuerpo humano está la reducción de la presión arterial, combatir la retención de líquidos y apoyar el metabolismo en procesos de control de peso.

Hojas de laurel: Aliadas de la digestión

Tradicionalmente se utiliza para aliviar los problemas del sistema digestivo. Reduce la inflamación abdominal, disminuye los gases y calma la pesadez estomacal después de comidas copiosas.

Estas son las propiedades del laurel y el clavo al mezclarse con la jamaica|Pexels: Marek Kupiec

Clavo de olor: Acción antiinflamatoria

El clavo de olor es rico en eugenol, un compuesto con propiedades antioxidantes, antibacterianas y analgésicas. Ayuda a mitigar el estrés oxidativo y contribuye a la relajación general del cuerpo.

¿Para qué sirve combinar estos tres ingredientes?

Al juntar la jamaica, el lauel y el clavo, se crea una sinergia ideal para abordar ciertos malestares comunes, entre ellos:

Desinflamar el abdomen , es su uso más común. La combinación del efecto diurético de la jamaica ayuda a que te sientas visiblemente menos hinchada.

, es su uso más común. La combinación del efecto diurético de la jamaica ayuda a que te sientas visiblemente menos hinchada. Mejorar la digestión pesada , tomar esta infusión tibia después de comer estimula las enzimas digesticas y evita la sensación de pesadez.

, tomar esta infusión tibia después de comer estimula las enzimas digesticas y evita la sensación de pesadez. Controlar la glucosa y la presión, algunos componentes de estos ingredientes ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre y a relajar los vasos sanguíneos.

El té de jamaica con laurel y clavo ayuda al sistema digestivo|Manuel SAN Frutos

Aunque en las redes sociales se dice que este té sirve para limpiar el útero o para la quema de grasa, la evidencia científica solo explica que puede ser un aliado en el proceso de pérdida de peso.

