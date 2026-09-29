3 diseños de piñatas caseras de Sulley, de Monster Inc, ideal para cumpleaños infantiles

Las piñatas son uno de los elementos decorativos más importantes que nos podemos encontrar en los cumpleaños, específicamente en los infantiles, y es que se trata de estructuras que son fáciles de romper y que es uno de los momentos más esperados por todos de romperla y que caigan todo tipo de sorpresas. A veces no es necesario ser un experto en manualidades para las piñatas y si quieres una personalizada, te vamos a compartir tres diseños de Sulley de Monsters Inc para que hagas en casa.

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Tal como lo mencionamos, las piñatas aportarán un estilo diferente a los cumpleaños infantiles, teniendo en cuenta que se pueden decorar de una manera en particular, en donde cada uno le aportará su estilo, lo personalizará como quiera y todo dependerá del personaje elegido. Si bien se pueden comprar en lugares especializados, la mejor opción es hacerlas de manera manual e incluso con materiales que tenemos en casa.

Una de las películas más queridas por los niños es Monster Inc, en donde cada personaje tiene sus características y que entre los más conocidos es Sulley, por lo que se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles, estando presente en la mesa dulces, pero también con las piñatas, por lo que es un buen momento para elegir este personaje de este film para el cumpleaños infantil.

Qué necesitas para la piñata de Sulley de Monster Inc

Para poder hacer la piñata de Sulley de Monster Inc es fundamental que tengas en cuenta algunos materiales y es que principalmente, requieres de cartones corrugados que todos tienen; cuerda resistente, tijeras, papel foami de color celeste para el personaje, gris o blanco, rosa y tijeras y silicona. Por eso, te vamos a dejar tres diseños de piñatas que son fáciles de hacer.

3 diseños de piñatas de Sulley de Monster Inc

Piñata de Sulley en su silueta completa

Piñata con el rostro de Sulley

Piñata circular con los ojos y boca de Sulley