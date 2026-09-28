Manelyk y su grupo ya piensan en la Asamblea: ¿a quiénes quieren llevar a la nominación?

El grupo de Manelyk González ya comienza a mover sus fichas. Mientras están a la espera de conocer quién será el Capataz de la cuarta semana de La Granja VIP, algunos de los integrantes del bando comenzaron a pensar una estrategia de cara al miércoles de Asamblea. Dos Granjeros están en la mira y podrían integrar la tabla de nominación.

El grupo de la influencer salió ileso de una tercera semana complicada. Manelyk, Bebeshita, Kenny Avilés y Julio Camejo formaron parte de la tabla definitiva y tuvieron riesgo alto de perder a uno de sus miembros. Sin embargo, Carlos Trejo fue quien recibió menos apoyo del público y terminó abandonando el reality. Ahora no quieren que vuelva a suceder lo mismo.

Manelyk y su grupo analizan a quién votar en la Asamblea

Durante una charla entre Azalia Ojeda, Mario “Mono” Osuna y Kenny llegaron a la conclusión de que Pimpinela Escarlata y Rafael Mercadante son los principales apuntados para recibir votos en la Asamblea que se llevará a cabo este próximo miércoles 30 de septiembre.

Grupo de Manelyk analiza a quién votar en la Asamblea|La Granja VIP

Azalia aseguró querer mucho a Pimpi, pero no comparte su “juego” de querer a ambos bandos (Manelyk y Niurka). “La Negra” justificó su pensar diciendo que se trata de un juego y, en algún momento, tienes que empezar a jugar. Por esa razón votaría a Pimpinela, aunque Rafa Mercadante también aparece como uno de los principales objetivos.

Tiempo después, Manelyk entró en escena y fue consultada por sus compañeros sobre si ya tenía alguna idea sobre a quién votar durante la Asamblea. En primer lugar, la creadora de contenido mencionó a Ivonne Montero y a Natalia Alcocer, aunque al escuchar la opinión de sus compañeros coincidió con los nombres señalados en primera instancia.

Por otro lado, comentó que Kunno todavía no tiene una decisión tomada, por lo que hablarán con él durante el transcurso de las horas. Lo cierto es que Pimpinela y Rafa están en la mira del grupo de Manelyk y uno de ellos podría sumarse a la tabla de nominados pensando en el domingo.

Manelyk tiene en la mira a Natalia y a Ivonne|La Granja VIP

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo la cuarta Asamblea de La Granja VIP?

La cuarta Asamblea de La Granja VIP se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse por Azteca UNO y en el sitio oficial de TV Azteca. Antes, a las 19:55 horas, comenzará el pre show.

Será el momento de comprobar si el grupo de Manelyk mantiene su plan y dirige sus votos hacia Pimpinela Escarlata o Rafael Mercadante. Por ahora, los nombres surgieron de una conversación entre los Granjeros: ninguno está nominado por la Asamblea. Esa decisión se conocerá durante la gala del miércoles.