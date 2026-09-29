Belinda sorprende con radical cambio de look y se convierte en pelirroja al estilo Nicole Kidman

A través de redes sociales la cantante Belinda volvió a demostrar que el cabello es una de sus mejores herramientas para reinventarse y es que este lunes 28 de septiembre la intérprete de “Luz sin gravedad” compartió un carrusel de fotografías con su nueva imagen donde presume su larga cabellera en tonos rojizos y una estética completamente distinta a la que había mostrado durante los últimos años.

Muy a su estilo, la artista aprovechó esta publicación donde solo se limitó a escribir “pelirroja era”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que presentó esta transformación ya que sus fotografías también fueron acompañadas por figuras emblemáticas pelirrojas de la cultura popular, entre ellas: La Sirenita, Jessica Rabbit, Vilma Picapiedra, Chucky, Charmander y Nicole Kidman esta última es con la que realmente tiene más parecido.

¿Cómo es el nuevo cambio de look de Belinda?

En las fotografías que compartió mediante Instagram, Belinda luce el cabello largo, ondulado y con mucho movimiento. El tono que se aprecia no corresponde al rojo intenso que ya había utilizado anteriormente, sino que se acerca más a un cobrizo rojizo, una mezcla entre castaño, cobre y rojo cálido el cual hace que resalte más el tono de sus ojos y su piel luzca más iluminada.

¿Cuáles han sido los cambios de looks que ha tenido Belinda?

Belinda se ha caracterizado durante la mayor parte de su carrera artistica por una melena rubia. Sin embargo, no es la primera vez que un cambio de color en su melena llame la atención pues una de las veces que han quedado marcadas por su radical cambio en su imagen personal fue en 2024 cuando sorprendió primero con una melena verde para la etapa de “Cactus” y posteriormente apostó por un rosa cuando colaboró con Kenia Os, un rojo mucho más intenso y un corte bob para la promoción de “300 noches”, su colaboración con Natanael Cano.

Durante 2026 volvió a impactar por portar una imagen donde el protagonista era el cabello castaño posteriormente apareció con un rubio extraclaro y un bob inspirado en Marilyn Monroe. Ahora, retoma el tono rojo pero en tono cobrizo.