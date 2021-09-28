Altair Jarabo revela sus planes tras su boda de ensueño en Francia.

Altair Jarabo asegura que sigue con intenciones de trabajar.

Tras haberse casado hace unas semanas con Frédéric García, un magnate y empresario francés casi 20 años mayor que ella, hay quienes aseguran que Altair Jarabo jamás tendrá que volver a trabajar y que sus planes de vida serían únicamente vivir en opulencia, pero... ¿qué responde ella entorno ante dicha suspicacia?

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Por supuesto que sí, claro que yo quiero seguir trabajando, tengo más ganas que nunca y de eso se trata de que yo quisiera trabajar esta última parte del año o principios del próximo, pero sí, por supuesto. Él es un hombre seguro de sí mismo, muy comprensivo y es mi principal promotor, cada cosa que me salga de trabajo, me ilusiona y a él también, cero está en plan celoso, machista mucho menos, es un tipazo

Pero mientras llega el proyecto esperado, ¿a qué se dedica Altair en su vida diaria?

Fíjate que ahorita me encuentro viajando a Cancún, a un evento que se llama Women ‘s Retreats, así que ahorita voy a Cancún, me estoy dedicando a viajar por México. Vivo aquí, un pie allá, pero México es mi hogar, mi casita. El asunto sería vivir en México mientras trabajo y mientras no en Francia

La actriz habla sobre la maternidad

Por último, la actriz reveló si entre sus planes a corto plazo podría estar el de convertirse en madre.

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