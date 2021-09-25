Luis de Alba es trasladado a la Ciudad de México para ser operado.

Luis de Alba es trasladado de Monterrey a la CDMX en ambulancia.

Luis de Alba es trasladado en una ambulancia para la Ciudad de México para ser operado por una caída que sufrió mientras estaba a punto de trabajar en Monterrey.

En compañía de su esposa, el comediante se encuentra en pleno traslado terrestre a la capital mexicana porque la familia carece de recursos económicos para sustentar los gastos de que lo intervengan en la ciudad del norte del país, informó la esposa del cómico a Ventaneando.

Lo vamos a trasladar a la Ciudad de México, allá se va a llevar a cabo la cirugía con su médico ortopedista. Es una reconstrucción de su fémur, una prótesis que le van a poner en la cirugía. Nosotros no radicamos en la ciudad de Monterrey y es más complicado para mí en cuestiones de estadía, económicas y de todo

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Hijo de Luis de Alba buscar recaudar fondos

Un hijo de Luis de Alba creó una cuenta de GoFundMe con la finalidad de recaudar fondos para pagar la cirugía de su padre y los gastos que se generen alrededor de ella.

Según la esposa del actor, se recurrió la traslado de Alba porque la familia carece del dinero suficiente para pagar los biáticos de los familiares, además se sienten más cobijados en su ciudad.

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