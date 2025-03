Capítulo 44 | Horacio evita caer preso | Ana de Nadie

Mientras Ana no comprende cómo no notó el embarazo de Emma, Pedro enfrenta a Horacio y le avisa que él se hará cargo de sus gastos. Emma duda sobre su decisión en cuanto a su embarazo y Violeta no se separa de ella. Horacio, por consejo de Adelaida, retira la orden de restricción contra Joaquín, pues el arquitecto podría pisar la cárcel. El abogado de Magdalena le notifica que podría perder la custodia de Teo.