Este es el resumen del capítulo 14 de Ana de Nadie

Con el pretexto de la venta del departamento, Genoveva y Violeta se encuentran con Adelaida en su domicilio. Violeta finge ser la compradora y aprovecha para buscar pruebas de su romance con Horacio; en el trámite, Violeta ofende e incomoda a Adelaida. Mientras Ana se sorprende al saber que Horacio está en el banco, Violeta sigue motivando a Joaquín con Ana, pero también le cuenta que está buscando rescatar su matrimonio; Joaquín advierte que esperará por Ana. Horacio llega a casa y Ana le pide hablar; Emma malinterpreta lo que sucedió en la joyería y le da a Ana el nuevo collar que compró Horacio, compañero del polémico brazalete.

Emma y Florencia discuten, pues la hermana mayor no cree que exista algo entre Horacio y Adelaida. Ana le reclama a Horacio por haber sido infiel con una empleada de la empresa y le pide que le diga toda la verdad. Horacio le da su palabra de que todo ha terminado entre él y Adelaida. Horacio le cuenta a Ana que alguien está investigando sobre la licitación y que tiene una reunión con Olmedo; Ana se quiere involucrar en el asunto. Florencia está ansiosa por irse a vivir con su novio, pues Ana no le permite encerrarse con él en su cuarto. Mientras Oriana le muestra el gimnasio a Violeta, ella le platica que decidió no tener hijos; ambas se desahogan, sin saber, de lo que pasa con Ana y Adelaida.

Ximena presenta a Alejandro con Pedro, pues a Alejandro le interesa trabajar con él en un proyecto fuera de la empresa. Horacio se encuentra con Olmedo y le da dinero en efectivo, pues según Horacio, Olmedo lo extorsionó. Horacio lo amenaza para que Olmedo no haga nada, lo obliga a aceptar el dinero y le pide que jamás se vuelvan a ver. Olmedo grabó toda la conversación. Horacio le pide a Benjamín que no diga nada de lo que sabe sobre Adelaida. Horacio le cuenta a Ana que le puso un alto a Olmedo y también le cuenta que lo inquieta lo que pueda investigar el periodista, Joaquín. Ana le pide a Horacio que le cuente la verdad sobre las licitaciones, pero él no le da detalles; Horacio aprovecha para decirle a Ana que no correrá a Adelaida de la empresa.