Este es el resumen del capítulo 2 de Ana de Nadie

Magdalena y Joaquín discuten por la educación y los cuidados de su hijo Teo. Horacio celebra en familia su reconocimiento y aprovecha para mensajear con Adelaida. Oriana y Adelaida discuten sobre la relación que tiene con Horacio. Durante el almuerzo, Horacio deja claro que no quiere que Pedro se dedique a la gastronomía. Joaquín va a casa de Violeta para dejarle una estola; él le cuenta que es periodista y ella le habla sobre su negocio de productos de belleza, mientras Ana no suelta la idea de que Horacio le es infiel.

Horacio se sincera con Benjamín y le cuenta que está enamorado de Adelaida y revela que no piensa dejarla. Ana motiva a Pedro a seguir sus sueños de ser chef. Ana le pide a Violeta que no le hable más sobre la infidelidad de Horacio; Violeta estimula a Ana a salir con Joaquín. Mientras Pedro recuerda lo que vivió con Adelaida, Horacio la visita en su departamento y le cuenta que Ana está sospechando de su relación. Ana decide recuperar a Horacio y le pide ayuda a Violeta. Joaquín le dice a Teo que no volverá con Magdalena, su madre.

Ana y Horacio discuten sobre su independencia mientras Adelaida averigua sobre Ana. Horacio habla fuerte con Pedro sobre sus sueños de dedicarse a la gastronomía; Ana lee algunos mensajes del celular de Horacio. Emma discute con su frío novio y Ana sorprende a Florencia en su cuarto con Quique, su novio; él coloca su celular para grabar lo que pase en la cama entre ellos. Joaquín recuerda viejos momentos y no deja de pensar en Ana.