Este es el resumen del capítulo 26 de Ana de Nadie

Por boca de Emma, Adelaida se entera que Horacio pasó la noche en casa de los Valenzuela la salir del hospital. Joaquín y Ana se encuentran en el colegio; ella sigue resentida por la publicación del artículo. Horacio advierte a Adelaida que necesita estar con Ana por conveniencia profesional y que esconderá a toda costa la relación que tienen; también le dice que se quiere casar con ella. Joaquín avisa en el colegio que una estudiante sube contenido para adultos a redes sociales. La directora del colegio le sugiere a Ana que Joaquín se una al proyecto del servicio social. Ana le pregunta a Florencia sobre la estudiante que ha subido contenido de adultos a redes sociales; la joven Valenzuela y su amiga esconden la verdad.

Ana averigua sobre el trabajo periodístico de Joaquín. La amiga de Florencia quiere empaparse de lo que hace la joven como influencer. Violeta le da dinero a Pedro para su proyecto de comida. Joaquín le sugiere a Luciano contratar a Oriana. Ana le pide a Joaquín que le muestre la información que sustenta la investigación de las licitaciones, pues quiere saber la verdad; quedan en verse en el departamento de Joaquín. Violeta se desahoga con Pedro de lo que sucedió con Joaquín y su artículo. Florencia y su novio Quique, cobran por la promoción de la tienda de juguetes sexuales; Quique quiere llevar a Florencia al siguiente nivel, pero el empresario los corre de la oficina al enterarse que Florencia es menor de edad.

Violeta y Pedro acuden, como novios, a una cita doble con Luciano. Joaquín recibe a Ana en su departamento; ambos recuerdan los momentos que han pasado juntos. Pedro y la novia de Luciano se coquetean mientras Violeta y Luciano hablan sobre el trabajo y la ética de Joaquín. Horacio va al departamento de Adelaida, quien hospeda a Oriana; él siente celos pues cree que tiene a un hombre en la cama. Horacio le pide a Adelaida que se vaya con él al hotel para hablar; ella se niega. Tras revisar la documentación de la investigación, Ana le cuestiona a Joaquín por no haberle contado antes sobre la publicación; el confiesa que le ocultó todo por miedo a perderla. Oriana se desahoga con Adelaida por lo que sucedió con Violeta. Joaquín se sincera y le confiesa sus sentimientos a Ana; Joaquín le cuenta a Ana que entrevistará a Horacio. Ana no se opone a la entrevista, pero le advierte que entre ellos no puede haber nada.