Este es el resumen del capítulo 45 de Ana de Nadie

En audiencia para la custodia de Teo, Magdalena le propone a Joaquín que sea su hijo quien decida con quién se quiere quedar; Joaquín acepta. Ana le cuenta a Emma que ella se casó embarazada y Emma le revela que no se quiere casar por obligación con Samuel. Magdalena le confiesa a Joaquín que Francisco ya los espera en Panamá. Alejandro le dice a Emma que para él no es fácil no ser el padre de su hijo Emma le pregunta a Horacio si hay situaciones turbias en la empresa; él le dice que Olmedo pudo hacer algo.

Adelaida le entrega una notificación a Horacio donde especifica que ocultar información es un delito. Emma le pide a Adelaida que se arregle con Horacio, pero la abogada le explica por qué no están juntos por ahora. Emma no se siente bien y Alejandro se ofrece a llevarla a su casa. Florencia habla con Quique y le pregunta por qué ha faltado a clases; Quique le dice que, igual que Katy, se ha sentido mal del estómago. Joaquín le cuenta a Ana que no confía en el arreglo que hizo con Magdalena. Emma le confiesa a Alejandro que no está segura de querer interrumpir su embarazo.

Sampedro cuestiona a Horacio sobre las licitaciones, pero Horacio asegura que todo lo ha hecho legalmente. Ximena le hace ver a Pedro que quizá no fue buena idea enrolarse en la empresa de banquetes. Dolores le cuenta a Horacio que está preocupada porque Sampedro la evita; Horacio le miente y le dice que Sampedro confía en él. A Teo lo molestan en la escuela porque Joaquín sale con una mujer mayor; Joaquín le explica que se irá a Panamá, pero que Teo decidirá si quiere quedarse allá o volver con Joaquín.

Dolores visita a Emma para ver cómo sigue; Dolores le pregunta a Ana qué es lo que tiene Emma en realidad. Magdalena le cuenta en qué quedó lo de la custodia de Teo; la abogada le explica las consecuencias que tendría el que Magdalena no le regrese a Teo. Joaquín se despide de Teo y se desahoga con Ana; quedan en cenar juntos. Aunque Emma no ha tomado una decisión, se ha documentado sobre el embarazo.