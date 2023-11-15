“Hablar de frente": Ana Lago y Paulette tienen problemas en Exatlón México

La competencia nunca se detiene en las playas de Exatlón México, pues las reglas del reality más demandante de la televisión, así lo marcan. No obstante, eso en muchas ocasiones puede llevar a los atletas a tener ciertas diferencias entre ellos.

A lo largo de todas las temporadas, el nivel de competitividad ha sido tanto, que varios han tenido conflictos con los integrantes del equipo contrario o de su mismo grupo, tal es el caso que están viviendo Ana Lago y Paulette.

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¿Cuál es el problema entre Ana Lago y Paulette?

Las cosas han subido de intensidad entre las integrantes del equipo rojo, quienes han tenido una gran diferencia por el lugar para dormir, ya que Ana Lago ha afirmado que tiene muchas cosas que hablar con Diego, pero al parecer los nombres no fueron colocados en el orden correcto en los cuartos.

Hubo un malentendido con esta Paulette. Solamente, yo tengo que hablar muchísimas cosas con Diego

Por su parte, Paulette ha dejado en claro que hablar las cosas de forma directa es la mejor forma de solucionar los problemas dentro de la Villa 360 de Exatlón.

Considero que hablar de frente y directo, es llevar una buena convivencia

Las dos atletas, tienen que llegar a un acuerdo lo más pronto posible, pues de lo contrario podrían comenzar a afectar el rendimiento del equipo rojo en los circuitos.

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¿Cómo y dónde ver Exatlón México?

Todas las competencias y problemas dentro de las playas de Exatlón México, las podrás seguir de lunes a viernes por la señal de Azteca UNO en punto de las 20:30 y los domingos de eliminación a las 19:00 horas.

