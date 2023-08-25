¡Taylor Swift desata euforia en su primera presentación en México!

Como ninguna otra figura de la música actual en el mundo, Taylor Swift logró hermanar a su fanaticada mexicana que se dio cita este jueves para el primero de sus cuatro conciertos en el Foro Sol.

Y es que antes de iniciar el show, los miles de asistentes intercambiaron las famosas pulseras de la amistad, confeccionadas por ellos mismos, siguiendo la tradición que la cantante ha impuesto para fomentar el vínculo entre sus admiradores.

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En una canción, Taylor Swift dijo hagan pulseras e intercámbienlas, como un signo de amistad, como de que todos nos caemos bien y todo ‘Peace and Love’, es parte de un ritual cuando vamos a ver a Taylor Swift

¿Qué significa para sus fans Taylor Swift?

Además del intercambio de pulseras, los asistentes se calzaron extravagantes vestuarios en homenaje a la cantante. Y así, resumieron algunos de sus admiradores lo que Taylor Swift significa en su vida, entre ellos, una joven invidente.

Hola, yo vengo de Ensenada, Baja California, para mí Taylor significa mucho, significa inspiración y significa que a partir de los problemas puedes salir adelante. La canción que más me gusta de Taylor es ‘Enchanted’, porque siento que representa todo lo que es ella

Hubo un época en mi vida, en donde estaba demasiado triste y una vez, me acordé que había una canción en especial que siempre me hace sentir bien, que era ‘Shake it off’, ella por decirlo así, me salvó la vida

¿Qué pasó con la amenaza de lluvia?

A pesar de la amenaza de lluvia, los fans confirmaron que Taylor jamás cancelaría un concierto debido a ello.

Los mejores conciertos de Taylor son en la lluvia, entonces cero miedo

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Sí tengo miedo que llueva, pero no importa, me mojo

Por suerte, el dios Tláloc fue benévolo con la estadounidense, quien hizo su aparición triunfal en el escenario, desde donde fue testigo del fervor de su fanaticada mexicana, quizás una de las más entregadas del mundo.

