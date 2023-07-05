Anahí no escucha del oído que se lastimó con un aparato de sonido.

Manuel Velasco, esposo de Anahí, aseguró que pese a que no ha habido mejoría en la lesión en el oído que sufrió su esposa, hace unos días, como toda una profesional, no cancelará la gira que RBD está por iniciar.

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No, no se va a cancelar, ni a posponer ninguna fecha, quiero dejarlo muy claro, todavía sigue igual el oído, el último diagnóstico que ella misma lo informó a través de sus redes sociales, sigue sin escuchar del oído que le afectaron, todavía no ha desinflamado, ni ha cicatrizado. Entonces, sigue sin poder escuchar y todavía no le han podido aspirar la sangre… Eso el doctor nos dijo que es un tema de paciencia, que incluso puede durar hasta tres meses; sin embargo, ella sigue en sus entrenamientos

¿Anahí va a perder el oído?

Y sobre si es verdad que Anahí podría perder el oído afectado, Manuel Velasco respondió:

No, no, nosotros esperamos que va a estar ella muy bien, pero sí es un proceso que, como tiene que cicatrizar por dentro, no es como que te cosen la piel si tienes una herida externa

¿La cantante va a proceder de forma legal?

Y adelantó si su esposa podría entablar una demanda en contra de la persona que resulte responsable de la afectación que sufrió.

Es una decisión que ella va a tomar, si a mí me preguntarás, yo digo que sí debería tomar acciones legales, porque no puede ser que gente que se dedica a eso, te pueda generar afectaciones de por vida

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¿Sus hijos la van a acompañar a la gira?

Y confirmó que sus hijos, Emiliano y Manuel, tratarán de acompañar a su famosa madre a la gira de RBD.