José Manuel Figueroa y lo que pasa con la sucesión de Joan Sebastian.

José Manuel Figueroa, confirma que la inesperada muerte de su hermano Julian Figueroa, frenará la de por sí accidentada sucesión testamentaria de su padre Joan Sebastian.

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Desgraciadamente, la muerte de Julián, pues sí retrasa la sucesión un poco de mi padre, obviamente tiene que entrar en sucesión, también Julian. Lo bueno, por lo que tengo entendido, están muy de acuerdo y están marchando del mismo lado Marco, Imelda y Maribel, eso es positivo para nosotros

¿Por qué tienen problemas con la herencia de su padre?

En realidad lo que ha empantanado el proceso que lleva 8 años, es la poca disposición que Juliana Figueroa, también hija de Joan, ha mostrado al solicitar una rendición de cuentas de bienes que dejó el cantautor y emprender un juicio paralelo en Texas.

Lo que se ha peleado durante 8 años o la situación que ha limitado, o ha entorpecido el proceso de mi padre, yo, obviamente, quiero pensar que lo ideal para mi padre hubiera sido, ver a sus hijos unidos y juntos. Respeto su decisión, respeto su forma de pensar, si ella cree que es de esa forma, adelante, no pasa nada, pero creo que llega un momento en la madurez de cada persona que se percata de qué es mejor, un buen arreglo, que un mal arreglo

¿Cómo acabó la polémica con Juan Osorio?

En otros temas, José Manuel agradeció a Juan Osorio no haberlo juzgado, tras la polémica en la que se vio envuelto con Niurka Marcos, al comentar que no estaba seguro de que Emilio Osorio, fuera hijo de Juan o de Bobby Larios.

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Tuve la oportunidad de platicar y de juntarme con Juan Osorio, bueno, creo que lo entendió, al final de cuentas fue un error normal, gracias a Dios se hizo lo que más importaba

José Manuel, fue captado en el Aeropuerto de la Ciudad de México, a punto de tomar un avión rumbo a Guadalajara, donde este martes se reunirá con la prensa para anunciar su nueva gira de conciertos por Estados Unidos.